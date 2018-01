Lua pulverizada pode explicar anel de Saturno

A origem dos anéis de Saturno continua a ser um mistério, mas pelo menos um deles (e um dos mais misteriosos) agora tem fonte conhecida: dados da sonda Cassini sugerem que o anel G é criado continuamente a partir de material que "transborda" do que podem ser os restos de uma pequena lua gelada. A hipótese é apresentada na revista Science. No artigo, os pesquisadores apontam a descoberta de um trecho especialmente brilhante da borda interior do anel. Eles especulam que esse trecho conteria os restos da lua.