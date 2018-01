Louça abençoada

Eu geralmente uso esse espaço que foi me dado aqui pra falar de assunto que as mulher me pede e assim vai ser, mas de um jeito que tem a ver com a seção de decoração. Pois eu vou falar sobre esse aparelho de jantar feito especialmente só para o Papa Bento XVI pelo Mosteiro de São Bento. Capricho para o Papa A louça, de porcelana francesa, é um esmero. Pena que é feita só pra uso do Santo Padre no Mosteiro, nos dia 9 e 10 de maio. Para nós, fiéis, vai ter umas peça diferenciada para lembrança. O telefone do Ateliê Adorno (que faz as gravação nas louça) é 3814-2602. Bete, 55 anos, dona de casa, escrevia um diário na internet. Hoje, tem coluna na Revista JT, mas ainda tropeça na gramática