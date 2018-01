Longo aplauso na despedida do mestre do teatro Paulo Autran

O corpo do ator, diretor e produtor Paulo Autran, morto anteontem aos 85 anos de idade em decorrência de câncer de pulmão e enfisema pulmonar, foi recolhido para cremação ontem às 12h15, no Crematório de Vila Alpina. Acompanharam a cerimônia, segundo a Polícia Militar, cerca de 400 pessoas. Autran foi velado durante toda a noite no Salão Nobre da Assembléia Legislativa de São Paulo, no Ibirapuera, e levado pouco depois das 11h15 ao crematório. O velório contou com a presença de vários atores e personalidades que conviveram com Autran ao longo de suas carreira e vida. Entre eles, o ator e dramaturgo Juca de Oliveira, que fez um discurso de despedida - chamando Autran de mestre e atribuindo a ele a responsabilidade pelo fato de a profissão ser hoje mais respeitada e valorizada. Ainda na Assembléia, na última homenagem, Autran foi longamente aplaudido pelos presentes. No dia 1º de outubro, Paulo Autran emocionou ao subir ao palco para receber o prêmio Artista Prime do Ano, promovido pela revista Bravo!, em São Paulo. Na ocasião, de cadeira de rodas e auxiliado por sua mulher, Karin Rodrigues, ele disse, com voz embargada, que mesmo sendo uma pessoa muito controlada - que só chorava quando o personagem pedia -, naquela noite estava "muito difícil" conter as lágrimas. CIGARRO Segundo Karin, que viveu com Autran por 30 anos, o ator lhe pediu que contasse às pessoas que foi o cigarro que o matou. "Isso porque diziam: ?Ah, o Paulo Autran fuma e tem 85 anos.? Mas ele não conseguiu parar de fumar." Segundo ela, o ator chegou a consumir dois maços por dia. Depois do diagnóstico de câncer, reduziu o consumo, mas não conseguiu parar. Ele já havia declarado, há cerca de um ano, sobre o hábito de fumar: "Fumo desde os 23 anos de idade. Deveria ter parado há 61 anos, no dia em que comecei." "Ele falou: ?Que bom que estou indo embora?", contou Karin. "Ele queria ir porque não conseguia mais respirar, e sem respirar, é difícil viver." CLÁSSICO "Ele era um educador, um clássico, não essa bandalheira que se vê hoje em dia", comentou durante o velório o diretor de teatro Gerald Thomas. "Era um ator com quem se podia discutir a razão da queda do Império Romano e ao mesmo tempo lutava pela existência do teatro contemporâneo. Estava em todos os espetáculos, de diretores jovens e velhos. Para mim ele não morreu, está só interpretando outro papel." Karin também lembrou que Autran fez teatro em uma época em que não havia incentivos fiscais para a cultura. "Fazia o espetáculo, saldava a dívida e seguia adiante." "Mesmo doente, quando estava em cena, ele parecia ter no máximo 50 anos, tanto que se alimentava do teatro", disse o autor de novelas Silvio de Abreu.