Longe dos olhos dos visitantes

A dedicatória é, no mínimo, interessante: "À Monsieur Santos Dumont." O autor, mais ainda: o escultor francês Auguste Rodin. Mesmo assim, poucos têm o privilégio de ver de perto o busto que o artista fez do escritor Victor Hugo e ofereceu ao aviador brasileiro em 1903. Como ocorre com muitas obras, mesmo de nomes mundialmente reverenciados, essa escultura não fica exposta ao público no Museu do Ipiranga. Está guardada desde os anos 1990 na reserva técnica, uma espécie de arquivo sofisticado de arte. O "cofre" do Masp, por exemplo, abriga quatro telas do francês Pierre-Auguste Renoir. Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), os museus brasileiros expõem, em média, de 10% a 20% do acervo - dentro dos padrões internacionais. No entanto, a situação é crítica em algumas instituições. No Museu de Arte Contemporânea (MAC), o número cai para 5%, ou seja, apenas 500 das 10 mil peças da coleção. O problema vai ser aliviado com a ocupação do prédio onde funciona o Detran, no Ibirapuera, prevista para o fim do ano que vem. A criação de uma reserva técnica coletiva e a possibilidade de tornar acessível ao público os redutos hoje exclusivos dos pesquisadores são propostas em estudo para solucionar o problema. Segundo Claudinéli Ramos, coordenadora da Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico da Secretaria de Estado da Cultura, o projeto de reunir o acervo dos principais museus paulistanos é uma iniciativa inédita no Brasil. "Seria como um bunker, um cofre do Tio Patinhas, onde concentraríamos toda a segurança", explica Claudinéli. Já a liberação das visitas é uma prática adotada em algumas instituições brasileiras. No Museu Histórico Nacional, no Rio, o sistema funciona desde 1984. A livre-docente e pesquisadora de história da arte Elaine Caramella, da Pontifícia Universidade Católica (PUC) de São Paulo, vê com ressalvas as visitas, mas apóia a reserva técnica coletiva. De acordo com ela, a medida ajudaria a aumentar o espaço de exposição nos museus e a diminuir os gastos com a conservação e a segurança do acervo. "Ter várias unidades pequenas multiplica o custo." Quanto às visitáveis, para ela, a movimentação do público poderia interferir nas taxas ideais de temperatura e umidade. "A obra não pode ficar muito tempo nessas condições." Esse é um problema que seria resolvido facilmente, segundo Wilton Guerra, coordenador de Documentação, Pesquisa e Acervo do Museu da Casa Brasileira. Ele propõe uma sala com paredes de vidro, uma espécie de aquário, em que as pessoas conseguiriam ver as obras pelo lado de fora. No museu do Rio, as visitas precisam ser agendadas e os grupos não passam de dez pessoas, sempre acompanhadas por um guia. "Não vamos esconder nosso patrimônio, mas temos de preservar as peças", explica a museóloga e curadora da coleção de Indumentária, Vera Lima. No âmbito federal, a orientação é ampliar o número de museus. "A meta é que todo município tenha pelo menos um nos próximos 15 anos", garante o diretor do Departamento de Museus e Centros Culturais do Iphan, José do Nascimento Júnior. Para ele, instituições menores são mais eficientes. "O visitante sai frustrado quando não consegue ver todas as obras." A curadora do Pavilhão da Criatividade do Memorial da América Latina, Maureen Bisilliat, reforça a idéia: "Quando montamos uma exposição, fazemos um recorte. Caso contrário, torna-se uma confusão imensa e ninguém vê nada." Para 2009, estão programadas 24 exposições itinerantes e a expansão de instituições como o Masp e o Museu do Ipiranga. Também está nos planos do governo a criação de um Fundo de Aquisição de Obras, com recursos públicos e privados.