Lombo recheado

Tempo de preparo: 2h30 Rendimento: 10 porções Ingredientes: 1 lombo de porco com cerca de 2 kg sal e pimenta-do-reino a gosto suco de 1 limão 1 xícara (chá) de vinho branco seco 1 cebola picada 2 dentes de alho amassados 200 g de bacon em fatias Recheio: 200 g de ameixas pretas, sem caroço 100 ml de vinho branco seco 100 ml de suco de laranja 3 colheres (sopa) de farinha de rosca 2 ovos cozidos picados 100 g de presunto cru picadinho 50 g de azeitonas verdes picadas Preparo: 1. Abra o lombo, formando um grande bife. Bata com o batedor de carne para que fique um pouco mais fino. Coloque numa tigela com o sal, a pimenta, o limão, a cebola e o alho. Tampe e deixe na geladeira por, pelo menos, 5 horas. 2. Coloque as ameixas em outra tigela, junte o vinho branco e o suco de laranja, tampe e deixe na geladeira também por 5 horas. 3. Passado este tempo, escorra o líquido e bata as ameixas no liquidificador, até obter uma pasta. Reserve. 4. Retire o lombo do tempero, coloque-o sobre uma tábua de carne e polvilhe sobre ele a farinha de rosca. Em seguida, espalhe a pasta de ameixa e distribua sobre ela os ovos, o presunto e as azeitonas. Enrole como um rocambole. 5. Distribua as fatias de bacon sobre o lombo enrolado e amarre com um barbante. Embrulhe o lombo em papel alumínio, coloque-o numa assadeira e asse em forno moderado, a 180ºC, pré-aquecido, por 1h30. 6. Retire do forno, descarte o papel alumínio e volte ao forno novamente até que o bacon esteja dourado. Sirva com farofa de sua preferência. Custo: médio Grau de dificuldade: médio