Lollapalooza anuncia o line-up da edição de 2017

Metallica será uma das atrações do Lollapalooza 2017 Foto: Divulgação

Mettalica, The xx, The Strokes, Duran Duran e The Weeknd estão entre as principais atrações do festival de música Lollapalooza Brasil acaba de anunciar as atrações da edição que ocorrerá em 25 e 26 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Entre as atrações brasileiras, estão Céu, Criolo, Jaloo e Suricato.

O evento também divulgou um vídeo com os músicos que se apresentarão na próxima edição: