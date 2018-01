Lixo tecnológico terá de ser reciclado em SP

Computadores, celulares, televisores e todos os eletrodomésticos produzidos e comercializados em São Paulo deverão ser reciclados quando entrarem em desuso. É o que propõe projeto de lei aprovado ontem à noite na Assembleia Legislativa. De autoria de Paulo Alexandre Barbosa (PSDB), o PL 33/2008 foi aprovado por unanimidade após acordo de lideranças e colocado em votação em homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado hoje. Com a aprovação, fabricantes, importadores e comerciantes de produtos eletroeletrônicos serão obrigados a adotar práticas que assegurem a reciclagem ou reutilização total ou parcial do material descartado. Na impossibilidade do reaproveitamento, será exigida a neutralização desses produtos. Infratores estarão sujeitos a multa.