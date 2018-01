Livros embalados se amontoam

A reportagem visitou a Escola Estadual Emília de Paiva Meira, Vila Carmosina, zona leste, na última sexta-feira e teve de esperar por mais de 40 minutos até a equipe pedagógica abrir a sala - trancada com cadeado - que abriga o acervo de livros. Centenas de obras se amontoavam, até mesmo algumas do Programa Nacional do Livro Didático do Ministério da Educação (MEC), ainda embaladas. A diretora, Cristina Tegane, explicou que a situação não representa a realidade do colégio, já que a biblioteca estava em funcionamento há uma semana, mas teve de ser desativada para dar lugar a uma sala de informática. Os alunos do ensino médio Rafael Robson Ventura e Thiago Garisto afirmam que a situação começou a se complicar em março, quando teve início a retirada dos livros da biblioteca. "Pretendemos organizar assim que a gente conseguir uma sala", diz Thiago. Ele lembra que, no meio da bagunça, conseguiu achar um "ótimo livro de biologia" para um trabalho da escola. Seu colega Rafael conta que, nos três anos de ensino médio, não recebeu nenhum livro didático de física. A Secretaria Estadual de Educação informou que na E.E. Emília de Paiva todos os alunos receberam os livros didáticos do MEC. O que sobrou foi estocado na sala de leitura para ser ofertado ao aluno que necessitar. Informou ainda que todas as escolas visitadas pela reportagem têm salas de leitura e, assim, receberam determinação da secretaria para oferecer os livros aos alunos em qualquer horário.