Livros de família

Quem não tem uma história interessante de família para contar? Muitas pessoas, inclusive, alimentam o sonho de transformar estas histórias em livro, mesmo que seja para distribuí-lo apenas para amigos e parentes. Pensando no potencial desses autores desconhecidos que não conseguem concretizar seu sonho, a T+8, editora carioca criada no ano passado, desenvolve projetos especiais com assessoria editorial completa para quem quer publicar livros com tiragem pequena. De acordo com Tomaz Adour, um dos sócios, a empresa surgiu para atender os novos autores. "Aproveitei minha experiência de 10 anos no mercado editorial, chamei oito amigos dispostos a continuar estimulando a cultura e montamos a T+8." Formado em administração, com especialização em marketing pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), conta que já tinha essa idéia desde os tempos da faculdade. Sua dissertação de mestrado foi justamente: "O mercado Editorial Brasileiro sob o Ponto de Vista do Autor Novo: Dificuldades, Barreiras e Alternativas de Publicação." Nesta tese, Adour mostra que lançar um livro no País é uma batalha difícil, enfrentada por quase todos os 40 mil novos autores anuais. Sem conhecimentos do mercado, a maioria acaba enviando seus livros para as grandes editoras, na esperança de serem descobertos, o que ocorre com menos de 0,1%. Dessa forma, diz Adour, sem alternativas para publicar, os autores acabam engavetando seus livros. "Somos a primeira editora brasileira a financiar novos autores, permitindo que eles lancem seus livros rapidamente e recuperem seu investimento." Destaca que, primeiramente, é analisado o potencial da obra e, a partir disso, é sugerida a tiragem. Para autores iniciantes, é proposto, no máximo, 100 exemplares para a primeira edição. "O novo escritor investe pouco mais de R$ 2 mil e vende os livros na noite de autógrafos por R$ 25,00 e recupera o investimento muitas vezes antes de pagar todas as parcelas da publicação do livro. Com este ganho, imprime novos livros ou lança novos títulos." Adour assegura que é uma relação vencedora para ambas as partes, e o sucesso da parceria se mostra no lançamento das novas obras de autores, bem como na sua recomendação do sistema para amigos. O editor explica que a versão que tem tido mais procura é o chamado livro sobre a família. As pessoas sempre têm passagens familiares pitorescas que gostam de relembrar e também passar para as novas gerações. O problema é que este segmento não tem interesse para as livrarias . Mas com famílias de dezenas e centenas de membros e a possibilidade de a T+8 fazer tiragens em pequenas quantidades, o sonho de preservar a memória e as histórias de uma família está se tornando realidade. De acordo com Adour, os livros passam por revisão, copidesque quando necessário e, se o autor não puder ou não conseguir escrever, a editora indica um profissional para ajudá-lo. A publicação pode mesclar fotos antigas e atuais, mostrando como estão as pessoas hoje. Dependendo da tiragem, as fotos são em preto e branco e, caso o cliente queira, podem ser feitas edições especiais coloridas. Já foram lançados dois livros do gênero e mais um está sendo preparado. "A partir do momento que começamos a divulgar o serviço, várias pessoas entraram em contato com a editora. A expectativa é de que sejam lançados pelo menos 60 livros de família a cada ano", conclui. HOMENAGEM A funcionária pública aposentada Noêmia Paes Barreto, de 85 anos, conta que seu primeiro livro foi uma homenagem póstuma ao pai, o pernambucano Carlos Xavier Paes Barreto, que fez carreira em Vitória, Espírito Santo, onde exerceu inúmeros cargos públicos - como prefeito, chefe de polícia, consultor jurídico, procurador geral, entre outros. O livro Ciência e Humanismo em Carlos Xavier Paes Barreto foi escrito em quatro anos, e apresentado a parentes e amigos num coquetel de lançamento em 1981. Por ter uma família numerosa, Noêmia diz que vendeu muito naquela noite e depois. Nessa primeira edição, foram mil exemplares. A receptividade foi tão animadora, lembra ela, que lhe foi oferecida a entrada para a Academia de Letras do Estado do Rio de Janeiro. "Desde então, não parei mais de escrever", diz, animada. Depois da primeira publicação, vieram outros trabalhos, como o livro Clóvis Beviláqua na Intimidade, prefaciado por Gustavo Renê Nicolau, professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), que indicou a obra a seus alunos. Foi justamente este interesse que a fez pensar numa segunda edição, a qual a editora T+8 já está preparando. Nela, haverá um capítulo a mais sobre o sesquicentenário de nascimento de Beviláqua, que ocorrerá em 4 de outubro de 2009. Noêmia conta que seu conhecimento sobre o professor, que deu nome a uma importante praça da capital paulista, vem da infância e adolescência. O famoso jurista foi padrinho de casamento, compadre e amigo de seu pai e, por isso, freqüentava muito sua casa. Mais tarde, resolveu escrever sobre a família de seu marido, Fernando Vianna Brandão, que foi procurador federal do INSS no Rio de Janeiro, falecido há oito anos e com quem foi casada por 52 anos. "É uma história muito interessante", diz Noêmia. "O bisavô do meu marido, o português Adriano Francisco Teixeira Brandão, que deu início à família Brandão, chegou ao Brasil sob os cuidados de um amigo de seu pai, mas, aqui chegando, o ?mui amigo? abandonou o menino de apenas 12 anos. Adriano, sem nunca ter pisado aqui e sem conhecer ninguém, se virou capinando em fazendas - talvez até em troca de comida - e acabou não só ficando rico, como dono de três fazendas." Segundo ela, sua casa era a mais bonita de Campos, no Rio de Janeiro, e talvez por esse ou outros motivos, os quais ela não lembra, a prefeitura, como prêmio, o isentou do pagamento do IPTU. O livro traça a história da família, contando em detalhes o destino de cada um. Este também está sendo preparado para publicação pela editora T+8. Noêmia assegura que seu objetivo não é tornar-se famosa, mas registrar fatos de sua vida e perpetuar a história da família para as novas gerações. Escrever tornou-se um hobby prazeroso, principalmente com as novas tecnologias disponíveis. Ao contrário de outras pessoas da sua geração, ela domina com facilidade o computador. VÍCIO BENÉFICO Para o ex-bancário Adalberto Antônio de Lima, de 56 anos, aposentado recentemente, escrever tornou-se um vício muito bem-vindo. Começou ainda na adolescência, quando estava no segundo grau e dividia com amigos a direção, a redação e a vendagem do jornal O Brado Estudantil, na cidade de Picos, interior do Piauí. No entanto, a preocupação com o sustento de sua família não permitiu que desse vazão a esse prazer. Só em 2006, Lima conseguiu escrever o primeiro livro, que homenageou os 70 anos de sua irmã mais velha. Intitulado Genealogia e Memória de Uma Família, o livro resgata a trajetória de luta e sacrifícios de sua família nordestina. A tiragem única, de apenas 500 exemplares, ao custo de R$ 4.500,00, alcançou uma vendagem superior a cem unidades na noite de autógrafos, isso porque o lançamento ocorreu em Santo Antônio de Lisboa, Piauí, berço de sua família, durante a comemoração do aniversário da cidade. A obra com165 páginas foi bancada pela aniversariante, Neomísia, com a ajuda dos 13 irmãos. Segundo ele, o livro está passando por uma reestruturação e receberá o nome de Saga dos Marianos, para ser publicada novamente. Outros livros escritos por ele foram a reflexão religiosa Uma Luz na Escuridão, que ele pretende oferecer a alguma comunidade cristã para publicá-lo sem custos para o autor nem ganhos de direitos autorais; O Brasil Nosso de Cada Dia, escrito juntamente com outros quatro irmãos, e que mistura histórias da família, regionalismos e lições de cidadania; Fagulhas e Lampejos, que narra fatos comuns à coletividade injustiçada de brasileiros, também editado pela T+8 e que será apresentado na Bienal de São Paulo em agosto de 2008, além de alguns de contos, prosa e poesia, como Senda de Flores e Espinhos, Pão de Mel e Fel e Delicatta III. Para quem está interessado em escrever, Lima incentiva: "já foi mais difícil publicar um livro. O avanço tecnológico trouxe as vantagens da velocidade, eficácia e um custo menor. Hoje entrega-se os originais e, em 30 dias, o livro está pronto, por um preço entre R$ 9,00 a R$ 12,00 por um exemplar de cem páginas, desde que sem fotos nem gravuras. E aconselha: "seja primeiro um bom leitor, pois é lendo que se aprende a escrever."