Livro ''O Patriarca e o Bacharel'' é relançado

Hoje às 20 h será relançado no Anfiteatro do Tuca, Rua Monte Alegre, 1.024, Perdizes, zona oeste de São Paulo, o livro O Patriarca e o Bacharel, de Luís Martins, publicado originalmente em 1953. Na ocasião, o crítico literário Antonio Candido, a ensaísta Maria Rita Kehl, o professor de ciência política e relações internacionais da PUC-SP Reginaldo Mattar Nasser e o jornalista Haroldo Ceravolo Sereza participam do debate Como Luís Martins e Freud explicam a Proclamação da República. Mais informações: (0xx11) 3862-0850.