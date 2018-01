Livro mostra relação com o pai

A relação de um pai com um filho com síndrome de Down foi descrita sem pudores no romance O Filho Eterno (Record), do catarinense Cristovão Tezza. Pai de Felipe, nascido nos anos 1980 com a doença, ele revela as limitações físicas e intelectuais da criança e a dificuldade que teve para aceitá-las. Tezza ainda relembra fatos da década de 80, quando o termo síndrome de Down era restrito à comunidade médica. Desde que foi lançado em 2007, o livro ganhou vários prêmios literários.