Livro: Enciclopédia da moda

O surgimento da máquina de costura, em 1840, é o ponto de partida - com o invento, foi possível estabelecer a base para a indústria de prêt-à-porter. A partir dessa importante mudança de curso, Georgina O?Hara Callan mapeia o impulso da moda até chegar ao fim da década de 1990. É o que ela demonstra em Enciclopédia da Moda, que a Companhia das Letras lança nesta semana. São verbetes esclarecedores, que tratam desde o primeiro estilista digno de nota (o inglês Charles Worth, no século 19), passando pelas deusas Chanel e Schiaparelli, até chegar à revolução dos costumes dos anos 1960 e o nascimento, nas ruas, do grunge. Georgina mostra que a moda é também o resultado da interação de estilistas com brilhantes mentes comerciais, industriais e científicas, que desenvolveram tanto roupa íntima como para ginástica. E o Brasil é representado por textos escritos por Cynthia Garcia, que participa, no sábado, na Bienal, do lançamento do livro, apenas para convidados. E, no domingo, Lilian Pacce lança Pelo Mundo da Moda (Senac), no Lounge GNT.