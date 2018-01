O astrofísico budista Trinh Xuan Thuan, de origem vietnamita, autor de livros sobre o cosmos e espiritualidade, publicará um dicionário que propõe a reflexão cotidiana sobre o papel do homem no universo. No Dicionário Amoroso do Céu e das Estrelas, ele nega a existência de múltiplos universos e afirma que há vida em outros planetas.