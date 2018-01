Livre-se delas

Quais os fatores que causam as olheiras?

As olheiras têm, sim, uma origem genética e familiar, e possuem dois componentes: pigmentar e vascular.

Manchas escuras também têm a ver com certas etnias, como árabes e indianos, devido a um excesso de pigmentação?

No geral, pessoas mais morenas tendem a apresentar olheiras intensas e pigmentadas.

Crianças podem apresentar o problema?

Sim, porque se trata de algo que está relacionado a uma característica familiar, e não ao envelhecimento.

Quais os tratamentos indicados?

O laser do tipo NdYAG (são indicadas três sessões para resultados definitivos) ajuda a reduzir o componente vascular (vasos aparentes), assim como os pigmentos depositados na região; o peeling tem o mesmo princípio, mas uma eficiência menor, sendo mais adequado às linhas finas da região; o preenchimento pode ser usado, pois, "engrossando-se" a área, os vasos ficam menos visíveis. Também é indicado o tratamento que faz uso de luz intensa pulsada.

Os cremes clareadores surtem efeito?

Eles devem ser usados com muito critério, por se tratar de uma área delicada e próxima do globo ocular. Portanto, os produtos são recomendados após avaliação dermatológica.

E quais os princípios ativos mais potentes?

Quanto aos cosmecêuticos, há no mercado produtos com vitamina C, madecassoside, crisina e peptídeos, que têm como proposta atuar na derme e melhorar sua integridade.

É verdade ou mito que as olheiras tendem a escurecer com a idade?

Não é uma inverdade, pois, à medida em que a exposição solar é maior, o componente pigmentar piora.

Mergulhar o rosto numa bacia de gelo ajuda a clareá-las?

Temporariamente, pois isso leva à vasoconstrição (contração dos vasos sanguíneos), melhorando o aspecto ao redor dos olhos.

Café, estresse, exposição ao sol são fatores que agravam o problema?

Tudo que leve a uma vasodilatação local ou pigmentação piora: noites mal dormidas, cansaço, choro, exposição solar...

Receitas naturais, como compressas de chá de camomila, águas de rosas e rodelas de batata ou de pepino geladas na área afetada clareiam a pele momentaneamente?

Sim, pelo mesmo mecanismo da água fria.

Massagens suaves ajudam na circulação local?

É preciso muito cuidado para não haver ruptura de capilares com extravasamento de sangue, o que agrava o problema.

Dietas ricas em vitamina K são mesmo boas para a região dos olhos, assim como cremes com essa vitamina?

Não há evidência nenhuma neste sentido. É um mito.

Quais os males da vida moderna que afetam a pele ?

A má alimentação, ansiedade e medos crônicos, e o estresse causam um impacto na pele do rosto como um todo.