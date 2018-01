Lista dos vencedores do Nobel sai amanhã

Os vencedores do prêmio Nobel - criado pelo magnata sueco Alfred Nobel, em 1901, para prestigiar pessoas ou instituições que se destacaram por sua contribuição à humanidade - serão divulgados amanhã. O Nobel da Paz é anunciado e entregue na Noruega, em Oslo, em 10 de dezembro. Os outros prêmios são concedidos no mesmo dia pelo rei da Suécia, em Estocolmo. A Fundação Nobel terá um canal no site de vídeos YouTube, onde disponibilizará trechos de conferências e entrevistas com os vencedores.