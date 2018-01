Liquidações

Vai até o dia 23 de agosto a promoção especial da Cia do Pijama, loja especializada em lingerie e pijamas feminino, masculino e infantil. Os descontos vão de 10% a 50%. Pijama feminino em algodão de R$ 59,90 por R$ 30,00; pijama infantil de R$ 39,90 por R$ 20,00; pijama masculino a partir de R$ 35,00. E mais: ponta de estoque de lingerie com desconto de 30% a 60%, com marcas como Liz ,Scala , Hope, Darling e Valisére. R. Clodomiro Amazonas, 873 , Vila Olímpia, tel.: 3846-5848. Para presentear os pais, valem as ofertas da Mash Store, especializada em underwear, beachwear e homewear masculino. A loja promove descontos progressivos em todas as linhas de cuecas e meias. Na compra de 6 peças, o consumidor ganha 7% de desconto; 12 peças dão direito a 15% de desconto; e 18 peças ganham 20% de desconto. As camisas pólos que custavam R$ 89,00 agora saem por R$ 79,00 e os preços das sungas passaram de R$ 65,00 para R$ 35,00. R. da Consolação, 3387, Jardins. Algumas sugestões da Erva Doce: bata em viscose com manga morcego de R$ 119,00 por R$ 69,00; camisa de tricoline com detalhe de origami de R$ 85,00 por R$ 79,00; blusa College de R$ 79,00 por R$ 65,00; Spencer de R$ 399,00 por R$ 279,00; vestido com decote canoa de R$115,00 por R$79,00; vestido de cetim com veludo de R$ 147,00 por R$ 99,00. Lojas no Shopping Higienópolis, tel.: 3823-2906 e outros shoppings. Na Ornatta, especializada em lingerie sensual dos tamanhos PP ao GG, os descontos são de até 50%. Alguns exemplos: conjunto de calcinha, sutiã e camiseta de meia malha com detalhe em laise, de R$ 105,00 por R$ 84,00; conjunto de sutiã e calcinha de tule bordado, de R$ 96,00 por R$ 76,00. Al. dos Arapanés, 83, Moema, tel.: 3881-2993. A marca de calçados e acessórios masculinos DOM Shoes está liquidando os itens da coleção de inverno com até 30% de desconto. Sapatos sociais de R$ 198,00 por R$ 139,00 ou de R$ 159,00 por R$ 104,00; tênis de R$ 159,00 por R$ 99,00; bota de R$169,00 por R$ 99,00. Shopping Anália Franco, tel.: 2643-4331. Na Refazenda, marca feminina do Recife, os descontos vão até 50%. R. Aspicuelta, 188 Vila Madalena, tel.: 3816-5414.