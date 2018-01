Liquidações

A tradicional grife de moda masculina Minelli já começou sua liquidação de inverno, com descontos de até 50%. Entre as ofertas, a camisa esporte manga longa passou de R$ 148,00 para R$ 74,00 e calças jeans e de sarja de R$ 196,00 para R$ 98,00. Até 31 de agosto. R. Lourenço de Almeida, 819, V. Nova Conceição, tel.: 3044- 5572. Há mais de 20 anos no mercado, a proposta da Cia. de Moda é vestir a mulher contemporânea com vários formatos de corpo, afinal, a numeração vai do 40 ao 52. A partir do próximo dia 22, a marca liquida a coleção de inverno. Entre as boas pedidas, túnica de tricô rendado de R$ 149,00 por R$ 74,50 e casaqueto de sarja metalizada de R$ 169,00 por R$ 84,50. R. Tito, 460, Lapa, tel.: 3567-5600 e mais cinco endereços em São Paulo. Quem anda à procura de uma bolsa pode aproveitar a liquidação da grife Rossana Segatto, que tem peças de couro e couro sintético. Os descontos atingem os 50%. Como a bolsa marrom de couro com alça e bolsos na frente, que passou de R$ 520,00 para R$ 260,00, ou a bolsa de croco sintético, de R$ 160,00 por R$ 80,00. Até 31 de julho. R. Haiti, 85, Jd. Paulista, tel.: 3051-6958. A grife de moda feminina Wanessa Ftireis também cortou os preços da coleção de inverno, em até 70%. Há calça jeans de R$ 272,00 por R$ 79,00; calça de chanton de R$ 448,00 por R$ 179,00 e calça de alfaiataria de R$ 278,00 por R$ 111,00. Até 8 de agosto. R. Estados Unidos, 2.094, Jardins, tel.: 3083-0461. Para os fãs da grife Cavalera, vai a dica. Somente na loja dos Jardins, acontece uma liquidação de inverno. As peças masculinas têm 30% de desconto e as femininas, até 60%. Os jeans custam 30% menos, e peças de desfile chegam a ter 80% de desconto. Entre as ofertas, jaqueta de náilon de R$ 384,00 por R$ 99,00 e galochas (números 39 e 40) de R$ 299,00 por R$ 249,00. Até o fim de julho. Al. Lorena, 1.682, Jardins, tel.: 3083-5187. Os concorridos biquínis da Rosa Chá do alto verão 2008 estão custando até 50% menos. O biquíni sutiã Hip Chic caiu de R$ 244,00 para R$ 122,00, e outras peças de praia como a calça de seda passou de R$1.239,00 para R$ 619,50. Até o final do estoque. R. Oscar Freire, 977, Jardins, tel.: 3081-2793. As belas peças de lingerie da Verve também estão com preços reduzidos: 30% para a coleção de inverno e 50% para as anteriores. Entre as ofertas, sutiã bojo tule estampado, de R$ 113,00 por R$ 79,10, e pijamas, de R$ 114,00 por R$ 79,80. Já das coleções anteriores, há tangas por R$ 25,00 e sutiãs por R$ 55,00. Até 7 de agosto. Al. Lorena, 1.924, Jardins, tel.: 3083-2635 e Shopping Market Place, tel.: 5181-2536. A grife infantil Monne também está em liquidação. Anote: casacos de R$ 225,00 por R$ 157,50, coletes de R$ 235,00 por R$ 117,50 e vestidinhos de R$ 319,00 por R$ 159,50. R. Melo Alves, 357, Jardins, tel.: 3085-2266. A loja multimarcas Ragamuffin remarcou os preços, com descontos de até 50%. Destaque para as peças das marcas Carmim, Triton, Ecko Cavalera e Linda de Morrer, para adultos, e Bad Boy, Drubz e Young para crianças. Alguns exemplos: casaco de lã Carmin de R$ 541,00 por R$ 350,00 e blusa Cavalera de oncinha de R$ 274,80 por R$ 137,00. No mesmo local, há peças para crianças com até 80% de desconto, como o casaco de náilon Vide Bula para meninas de R$ 135,00 por R$ 40,00, e a jaqueta Surf Girl de R$ 265,80 por R$ 106,32. Até o final de julho. R. Augusto Tolle, 213, Santana, tel.: 2973-5025. Os adeptos dos produtos da Adidas podem aproveitar os descontos de até 30% nas lojas Performance (linha para esportes) e Originals (estilo vintage). Tênis masculino e feminino Barricade, de R$ 399,90 por R$ 279,90 e jaqueta feminina de R$ 399,90 por R$ 279,90. Até 30 de julho. R. Oscar Freire,1.055, tel.: 3083-2171.