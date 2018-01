Linhas e formas

1. De todos os tipos e formatos, os adesivos estão decorando paredes, portas e cantinhos especiais em vários ambientes da casa. Este de vinil, assinado pela Penso, está à venda na Boralí, por R$ 22,00 (cada cartela). R. Fradique Coutinho, 774, Vila Madalena, tel.: 3791-9836 2. O galho dourado pode cobrir grandes extensões. Com 149,5 cm de altura por 57 cm de largura, custa R$ 125,00 na Tok & Stok. SAC: 0800-7010161 3. As flores trazem um toque especial aos ambientes. À venda na Bibiana Teodori (R. Cipriano Barata, 2369F, Ipiranga, tel.: 6163-6133), o kit com quatro cartelas custa R$ 180,00 4. O conjunto Fleur, da Artfixstore, tem relevo e é espelhado. Custa R$ 350,00, e vem com quatro peças. Tel.: 5098-3400 5. Vibrante, o padrão com bolinhas da I.Stick cai bem em ambientes de estilo retrô. Por R$ 129,00, vem com quatro cartelas de 40 cm x 40 cm. Shopping Iguatemi, tel.: 3031-3501 6. Da Imagine Wall, este adesivo de vinil é uma alternativa para o papel de parede ou tecido. O metro quadrado custa R$ 105,00. R. Turiassu, 1.174, Perdizes, tel.: 3715-9679 7. Este faz parte de um conjunto com mais três adesivos que mostram o pulo do gato. Na Arango, por R$ 145,00. Pça. Vilaboim, 99/103, tel.: 3666-1013