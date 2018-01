Licenciatura terá 54 mil vagas

O Ministério da Educação abriu ontem a inscrição para as primeiras 54 mil vagas gratuitas de licenciatura destinadas a professores da rede pública de educação básica. Por meio da internet, os docentes sem formação superior ou graduados sem licenciatura podem se candidatar a cursos em universidades federais e estaduais sem custo e sem passar por vestibulares. Os professores de São Paulo, no entanto, não poderão, pelo menos por enquanto, ter acesso ao sistema: o Estado está entre os que não aderiram. Os outros são MG, RS e RO. O sistema, batizado de Plataforma Freire, por causa do educador Paulo Freire (1921-1997), permitirá que o professor sem formação adequada para dar aulas se inscreva em até três cursos e instituições diferentes em seu Estado (veja a lista em www.estadao.com.br/e/a22). Após a inscrição, as secretarias municipal e estadual da Educação terão de validar a candidatura do professor. "Esperamos que a inscrição seja feita com base em planejamento das secretarias. Daí a necessidade de a secretaria aprovar a escolha do professor", explicou o ministro da Educação, Fernando Haddad. O programa custará R$ 1,9 bilhão até 2015, quando deve se formar a última turma. No total, serão abertas 330 mil vagas - mesmo número de professores sem formação.