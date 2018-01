Liberada venda de moluscos em SC

Foram liberadas ontem a coleta e a comercialização de moluscos em todo o litoral de Santa Catarina. Análises laboratoriais comprovaram que não há risco de contaminação das ostras e mexilhões. As áreas de cultivo e coleta de moluscos haviam sido interditadas nos municípios de Penha e São Francisco do Sul, no dia 18 de julho, e em Governador Celso Ramos, no dia 29. As interdições ocorreram pela presença de algas nocivas, que poderiam contaminar a carne dos moluscos nessas três regiões e fazer mal à saúde.