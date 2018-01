Leves e Fáceis

Nutricionistas e médicos recomendam uma alimentação saudável para os 365 dias do ano. O verão, no entanto, é o período mais indicado para se comer saladas, peixes e frutas - colocar alimentos gordurosos e quentes no corpo é mal-estar na certa. Muitos restaurantes, nesta estação, lançam cardápios especiais e saudáveis. O Era uma vez um chalezinho..., por exemplo, lança a segunda edição do Cardápio Vida Leve. As receitas são mais lights, mas não menos saborosas do que as de inverno. O menu da estação tem como estrelas cogumelos, frutos do mar e as famosas fondues salgadas, que vêm acompanhadas de cesto de pães integrais, salada Caesar tropical, brócolis, batatas Noisettes e batatas ao alecrim, além de molhos especiais como o de maracujá. Outra fruta - a maçã - aparece no linguado ao Lago Espelhado, do chef Ricky Marcellini, do Chalezinho. Frutos do mar são a sugestão do chef Vincenzo Vessichio, do Restaurante Casa da Fazenda do Morumbi. Ele revela aqui os ingredientes do tagliatelle caseiro com aspargo e lagostina. E Carlos Maltez, do Pão de Festa, faz uma caipirosca nordestina com a siriguela. Restaurante Era uma vez um chalezinho...: R. Itapimirum, 11, Morumbi 3501-9322 Casa da Fazenda do Morumbi: Av. Morumbi, 5594 3742-2810 Pão de Festa: R. Araguari, 84, Moema 5531-3823 M Batida de Siriguela Carlos Maltez Restaurante Pão e Festa Docinha e perfeita para sucos, a siriguela é uma fruta típica do Nordeste. No Pão de Festa, ela faz sucesso e é ingrediente desta caipirosca criada pelo chef Carlos Maltez. Misto de restaurante e casa de pães - ponto de encontro de baianos em São Paulo -, o Pão de Festa fica na R. Araguari, 84, Moema, 5531-3823 INGREDIENTES:siriguelas inteiras 6 ou 7 açúcar 1 e 1/2 colher (sopa) vodka Smirnoff 1 medida gelo picado a gosto PREPARO: >>Machucar a fruta com o açúcar, adicionar a vodca e colocar gelo. Chacoalhar à vontade. Linguado ao Lago Espelhado Restaurante Era uma vez um chalezinho... 2 porções; 1h; fogo médio Ingredientes: filé de linguado 400g farinha 10g manteiga 20g gema 1 batatas cozidas 300g creme de gorgonzola 100g mel 1 xícara Creme de queijo: queijo gorgonzola 30g creme de leite fresco 50g catupiry 20g sal a gosto Preparo: Temperar o linguado com sal, passar o filé na farinha misturada com a gema e levá-lo para grelhar em frigideira, com a manteiga. Em uma panela, derreter os queijos gorgonzola e catupiry e o creme de leite fresco, colocar sal a gosto e reservar. Cozinhar as batatas sem casca e cortar em fatias médias. Cortar a parte de cima das maçãs, formando uma tampa, retirar parte do recheio, inclusive os caroços, encher de mel, tampar e assar em forno médio por 15 minutos. Montagem: Colocar os filés de linguado no prato, ao lado das batatas cortadas e regadas com o creme de gorgonzola. Colocar ao lado das batatas. Tagliatelle caseiro com aspargo e lagostina Restaurante Casa da Fazenda 4 porções; 1h; fogo alto INGREDIENTES:farinha de trigo 1kg ovos 10 aspargos 24 lagostinas 16 vinho branco para flambar 1/2 copo tomate cortado em cubinhos 1 dente de alho 1/2 molho de tomate pronto 250ml óleo, pimenta, sal e manjericão a gosto PREPARO: Misturar e amassar a farinha, os ovos e sal por mais ou menos 15 minutos. Deixar descansar por 40 minutos. Cortar em pedaços e esticar, deixando com 1cm de espessura. Enrolar cada folha de massa e cortar com largura de 1cm. Molho: abrir 12 lagostinas no meio. Retirar a carne e cortar na metade. Cozinhar os pedaços e as inteiras com óleo e alho por três minutos. Flambar com o vinho branco. Após seis minutos, juntar o tomate, os aspargos e cozinhar por mais três minutos. Acrescentar o molho, o sal e a pimenta. Separar novamente as quatro lagostinas inteiras. Ao mesmo tempo, cozinhar a massa por oito minutos em água abundante, pelo menos o dobro do volume. Adicionar o molho e cozinhar por mais dois minutos. Ao desligar o fogo, acrescentar o manjericão. Servir com as quatro lagostinas inteiras decorando o prato. Casquinha de maracujá 10 porções; 1h; R$1,80 A casca do maracujá contém tanta vitamina C quanto o suco da fruta. E, apesar da aparência sem graça, ela pode virar uma sobremesa deliciosa. O Programa Alimente-se Bem é uma iniciativa do Sesi/SP. Na capital, os cursos são oferecidos nas unidades Sesi do Ipiranga (tel.: 6163-2747), do A.E. Carvalho (tel.: 6280-2366) e da Vila Leopoldina (tel.: 3832-1066) INGREDIENTES: maracujás 4 água 1 xícara(chá) suco de maracujá 4 xícaras (chá) açúcar 1 xícara e meia(chá) Creme: amido de milho 1 colher (sopa) água 1 xícara (chá) açúcar 1/4 xícara(chá) leite condensado 1/2 lata creme de leite 1/4 de xícara(chá) semente de maracujá a gosto. PREPARO: Descascar os maracujás e deixar de molho de um dia para o outro, trocando a água várias vezes. Cozinhar a parte branca do maracujá com água, metade do suco e o açúcar, até ficar macia e firme. Levar à geladeira. À parte, fazer um creme com o amido de milho, a água e o açúcar. Cozinhar e levar à geladeira. Quando estiver firme, bater com o restante do suco de maracujá, o leite condensado e o creme de leite. Rechear os maracujás com o leite condensado e o creme de leite. Decorar com as sementes e levar à geladeira para gelar.