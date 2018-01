Leite doado alimenta 100 mil bebês

Assim como a doação de sangue é capaz de salvar vidas, doar leite materno pode garantir a sobrevivência para crianças prematuras e de alto risco internadas em UTIs neonatais. Criada há oito anos pelo Ministério da Saúde e pela Fundação Oswaldo Cruz, a Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano é responsável por promover, proteger e apoiar o aleitamento materno, além de coletar e distribuir leite humano com qualidade certificada e contribuir para a diminuição da mortalidade infantil. ?O que para alguns é apenas leite, para muitas crianças é vida?, confirma a pediatra Maria José Mattar, que coordena a Rede de Banco de Leite de São Paulo. Segundo Maria José, qualquer mãe saudável que estiver amamentando e tiver leite sobrando pode fazer a doação. Mas atenção: a mãe só deve doar o leite ao Banco depois de alimentar o próprio filho. A coleta e a estocagem do leite é feita na casa da doadora, pela equipe da Rede do Banco de Leite, depois que a doadora já estiver cadastrada. O leite humano tem 250 fatores de proteção já comprovados, enquanto o leite artificial ou formulado possui zero. Os 180 Bancos de Leite Humano do Brasil são responsáveis pelo aleitamento de 100 mil novos bebês a cada ano, colaborando para a redução da mortalidade infantil .Hoje, segundo o Ministério da Saúde, a taxa de mortalidade é seis vezes menor do que nos anos 80, quando morriam cerca de 160 mil crianças por ano a cada mil nascidas vivas. Para a administradora de empresas Lívia de Paula Rodrigues, 26 anos, doar o leite que está sobrando é um grande prazer. ?Se todas as mães soubessem que existe essa maneira de ajudar aos outros, o mundo seria bem melhor?, acredita. Mais informações no site www.redeblh.fiocruz.br, ou pelo telefone 6692-4068.