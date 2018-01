Lady Gaga irá cantar no Rock In Rio

Lady Gaga virá ao Brasil para o Rock In Rio Foto:

A cantora americana Lady Gaga assinou contrato para cantar no palco do Rock In Rio, no Brasil, em 2017. A informação é da coluna de Anselmo Gois, do jornal O Globo.

Outras atrações confirmadas são Aerosmith, Red Hot Chili Pepers e Maroon 5. O evento ocorrerá em 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 24 de setembro do ano que vem.