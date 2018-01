'Lado A, Lado B' fala sobre o clássico Atletiba, carnaval e 'cãodula'

A polêmica em torno do clássico entre Atlético Paranaense e Coritiba, cancelado no último domingo, 19, por direitos de transmissão, é um dos assuntos do Lado A, Lado B. O jogo foi remarcado para o dia 1º de março e agora poderá ser transmitido pelo canal YouTube.

O programa também aborda o pré-carnaval de São Paulo, que reuniu milhares de pessoas nas ruas da cidade no último fim de semana. O "maior rolê a céu aberto", na definição dos gêmeos.

O terceiro tema é uma curiosidade do Brasil Open de Tênis, realizado em São Paulo: quatro cachorros - Frida, Costela, Mel e Isabelle - atuam como "cãodula". A ação pretende chamar a atenção para a causa de adoção de animais, notícia do #Fera, do Estadão.

O programa é uma iniciativa do Estadão para o público jovem e tem uma nova edição toda sexta-feira, às 16h, com as principais notícias publicadas no jornal durante a semana, em um vídeo de até 3 minutos. Para assistir, assine o canal do Estadão no YouTube.