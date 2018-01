'Lado A, Lado B' fala do aneurisma de Cunha e do projeto de redução de área na Floresta Amazônica

A alegação de Eduardo Cunha de que tem um aneurisma cerebral é assunto do Lado A, Lado B desta semana. Pedro e Juliano lembram que o ex-deputado mencionou o quadro, fazendo referência à morte a ex-primeira-dama Marisa Letícia na semana passada, mas se recusou a passar por novos exames.

O outro assunto comentado pelos gêmeos é o projeto de redução da floresta Amazônica a 65% da área que ela ocupa atualmente. Os irmãos lembram que o governo avaliou a questão sem ouvir o Ministério do Meio Ambiente.

