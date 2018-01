'Lado A Lado B' tem Lula na Lava Jato e novas regras para bagagem em voos

No 'Lado A Lado B' desta semana os gêmeos Pedro e Juliano Labigalini, de 16 anos, comentam o novo indiciamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Operação Lava Jato. Além de Lula, sua esposa Marisa Letícia e o ex-ministro Antonio Palocci foram citados na delação sobre pagamento de propina da Odebrecht.

Os irmãos também explicam as novas regras para a bagagem nos voos divulgadas pela Anac, que passam a valer a partir de 14 de março.

Outro tema da semana é o satélite construído por alunos de uma escola pública de Ubatuba, em São Paulo, que será colocado em órbita depois de seis anos de produção.

O programa é uma iniciativa do Estadão para o público jovem e tem uma nova edição toda sexta-feira, às 16h, com as principais notícias publicadas no jornal durante a semana em um vídeo de até 3 minutos.