'Lado A, Lado B' fala de lei antipichação, Oscar na NBA e banimento no CS por pedofilia

A aprovação da lei antipichação, que inclui multa de R$ 5 mil para infratores e cadastro para a venda de tinta em spray, é um dos assuntos do Lado A, Lado B. Os gêmeos também convidam os internautas a definir exatamente o que pode ser enquadrado como pichação e o que é grafite.

O programa desta sexta-feira também fala da estreia do brasileiro Oscar Schimdt no 'Jogo das Celebridades', evento da liga americana de basquete, a NBA, com atores, cantores e ex-atletas que será nesta sexta-feira, às 22h. Os irmãos comentam por que o craque do basquete brasileiro merecia esse convite.

O terceiro tema é a história do jogador que foi banido por mil anos das partidas de Counter Strike, por assédio a garota de 15 anos. De quebra, Pedro e Juliano explicam um pouco sobre o mundo dos esportes virtuais. Assista.

O programa é uma iniciativa do Estadão para o público jovem e tem uma nova edição toda sexta-feira, às 16h, com as principais notícias publicadas no jornal durante a semana, em um vídeo de até 3 minutos.