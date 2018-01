'Lado A, Lado B' fala de cortes de gastos em SP e sistema carcerário

SÃO PAULO - O anúncio de cortes de gastos em saúde e educação na cidade de São Paulo feito por João Doria é um dos temas do Lado A, Lado B. Os irmão chamam atenção para o fato de o prefeito não ter mencionado estes cortes com antecedência.

A decisão do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, de assinar acordo de Cooperação Técnica com representantes da Defensoria Sem Fronteiras para a revisão de mais de 5,5 mil processos de detentos - com o objetivo de melhorar a condição nos presídios do País - também é comentada por Pedro e Juliano Labigalini.

Os gêmeos falam ainda da notícia publicada no Estadão, a partir da parceria de conteúdo com o Jornal da USP, de que a Universidade de São Paulo terá o primeiro centro de pesquisa de canabidiol do Brasil.

O programa é uma iniciativa do Estadão para o público jovem e tem uma nova edição toda sexta-feira, às 16h, com as principais notícias publicadas no jornal durante a semana, em um vídeo de até 3 minutos. Para assistir, assine o canal do Estadão no YouTube.