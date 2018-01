'Lado A, Lado B' entrevista cientista político e blogueiro do 'Estadão' Humberto Dantas

Na edição desta semana do Lado A, Lado B, os gêmeos Pedro e Juliano Labigalini, de 16 anos, vão a campo e visitam o blogueiro do Estadão Humberto Dantas. Na conversa, o cientista político convida o espectador a refletir sobre a participação da juventude na política e na sociedade. O programa faz parte da série 'Meu Primeiro Voto', feita em parceria com o portal Meu Município.

Também professor do assunto, Humberto Dantas chama a atenção ainda para a necessidade de o jovem se preparar e estudar a política e a sociedade, para exercer papel efetivo no processo. Assista!

O programa é uma iniciativa do Estadão para o público jovem e tem uma nova edição toda sexta-feira, às 16h, com as principais notícias publicadas no jornal durante a semana, em um vídeo de até 3 minutos. Para assistir, assine o canal do Estado no YouTube.