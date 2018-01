'Lado A, Lado B' encerra série especial sobre as eleições; assista

Os irmãos Pedro e Juliano, de 16 anos, encerram a série 'Meu Primeiro Voto', produzida em parceria com a ONG Brava, responsável pelo site Meu Município.

No último episódio do especial, os gêmeos falam sobre as correntes de redes sociais que envolvem a questão do voto em branco e novamente chamam a atenção para o voto consciente e participativo. Assista:

O programa é uma iniciativa do Estadão para o público jovem e tem uma nova edição toda sexta-feira, às 16h, com as principais notícias publicadas no jornal durante a semana, em um vídeo de até 3 minutos.