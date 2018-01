'Lado A, Lado B' fala de militares em presídios e da criação de mão biônica em impressora 3D

SÃO PAULO - O Lado A, Lado B desta semana fala da decisão do presidente Michel Temer de deslocar as Forças Armadas para atuar em presídios, numa tentativa de controlar a crise no sistema penitenciário do País.

Os gêmeos também comentam a extradição de Julian Assange, fundador do Wikileaks, que disse que se entregaria caso Chelsea, fonte que vazou segredos do governo americano, recebesse o perdão da pena. Chelsea já cumpriu 6 anos da pena por traição e a previsão é que seja liberada em maio.

O terceiro assunto comentado pelos irmãos é o anúncio feito pela Univap, a Universidade do Vale do Paraíba, de que desenvolveu uma mão biônica de baixo custo, produzida em impressora 3D.

