'Lado A, Lado B' aborda debate nas eleições, Ibope e branqueamento de corais

Com o fim da Olimpíada, os gêmeos Pedro e Juliano Labigalani mudam de assunto. No programa Lado A, Lado B desta semana, os irmãos falam das regras para os debates eleitorais na televisão, dos resultados de uma pesquisa do Ibope sobre intenções de voto e sobre a ameaça de extinção de um tipo de coral no arquipélago de Abrolhos, na Bahia.

