O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM) participou ontem à tarde, no Estado, de entrevista coletiva aos 31 participantes do 18º Curso Intensivo de Jornalismo Aplicado do Grupo Estado. Ele respondeu, durante uma hora, a questões sobre política e projetos para a capital. A atual edição do curso começou em 3 de setembro e será concluída em 7 de dezembro.