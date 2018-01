Justiça proíbe e multa carvoaria no Pará

A Justiça Federal do Pará confirmou ontem sentença provisória publicada em 2000 e proibiu as atividades de carvoarias instaladas em Jacundá, no sudeste paraense, perto da fazenda Dois Irmãos. Acusados pelo Ministério Público Federal de terem implantado 94 fornos a uma distância da cidade menor que a permitida, os proprietários foram condenados a pagar R$ 50 mil como indenização à população. A madeira também era retirada ilegalmente.