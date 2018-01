Justiça fará esclarecimento sobre eutanásia na Inglaterra

A britânica Debbie Purdy, de 46 anos, que sofre de esclerose múltipla, obteve ontem uma vitória em sua longa batalha para modificar a lei sobre suicídio assistido no Reino Unido. Ela conseguiu que a Câmara dos Lordes, máxima instância judicial do país, apoiasse seu pedido para esclarecer a lei que regula o suicídio assistido. Cinco juízes lordes respaldaram o pedido de Purdy para que a Procuradoria do Estado esclareça quando uma pessoa que ajuda outra a morrer no exterior pode ser processada. A mulher, que mora em Bradford, norte da Inglaterra, levou seu caso à Câmara dos Lordes depois que o Tribunal Superior de Londres e o Tribunal de Apelação decretaram que cabe ao Parlamento e não à Justiça modificar a lei. Os juízes lordes não discutem que a modificação de lei cabe ao Parlamento, mas consideram que a procuradoria deve explicar por escrito os fatores que considera relevantes para processar alguém nas circunstâncias citadas. Purdy pensa há algum tempo em viajar para a Suíça, onde a eutanásia é legalizada, para colocar fim à sua vida caso a doença continue piorando. No entanto, ela teme que o marido, o músico cubano Omar Puente, seja processado no Reino Unido caso a acompanhe, já que o suicídio assistido está tipificado como crime e pode ser penalizado com até 14 anos de prisão. Mais de cem cidadãos britânicos se submeteram à eutanásia na Dignitas, polêmica clínica suíça especializada, sem que os parentes tenham sido levados à Justiça. Por causa dessa ambiguidade, Purdy luta para conseguir um esclarecimento da procuradoria, que aceitou a decisão dos juízes lordes e prometeu começar a trabalhar para redefinir a lei. Em uma cadeira de rodas e ao lado do marido, ela manifestou sua alegria com a decisão, que classificou como "um passo enorme em direção a uma lei mais compassiva". "A decisão significa que posso fazer uma escolha fundamentada sobre ele viajar ou não comigo para a Suíça", acrescentou.