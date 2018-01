Justiça exige proteção a peritos do INSS no Rio

A 2ª Vara da Justiça Federal do Rio determinou que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) aumente a segurança nas agências em que há perícia médica. De janeiro a outubro deste ano foram registrados 83 casos de agressões a médicos peritos por segurados que tiveram seus pedidos de afastamento por doença ou de invalidez negados. Segundo a decisão do juiz federal Gustavo Arruda Macedo, o INSS terá 90 dias para instalar portas com detecção de metais e câmeras com sistema de gravação para garantir a segurança dos médicos. Em 2006, uma médica foi morta em Minas ao descobrir esquema fraudulento. No ano passado, um perito levou um tiro na agência, também em Minas. "Essa é uma decisão pioneira no Brasil que pode ser considerada uma medida preventiva diante da negligência do INSS", disse o presidente do Sindicato dos Médicos do Rio, Jorge Darze, que entrou com a ação. A assessoria do INSS informou que o órgão ainda está analisando se vai recorrer da decisão. O instituto informou que já tem portais com detecção de metal instalados em todas as agências do País.