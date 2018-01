Justiça do RS autoriza aborto de anencéfalo

A Justiça do Rio Grande do Sul autorizou uma mulher de 39 anos, moradora de Porto Alegre, a interromper a gestação de um feto anencéfalo. A decisão foi tomada anteontem pela 3ª Câmara Criminal em julgamento de recurso contra decisão de primeiro grau. O voto do relator do recurso, desembargador José Antônio Hirt Preiss, foi seguido pelos desembargadores Newton Brasil Leão e Elba Aparecida Nicolli Bastos. Alegando necessidade de proteger a família, os magistrados não autorizaram a divulgação do nome da gestante e de seus advogados. O pedido de autorização para interrupção da gravidez foi encaminhado à Justiça pela mãe, com a concordância do pai, quando o feto tinha 28 semanas e negado no primeiro grau por "impossibilidade jurídica". A autora recorreu ao Tribunal de Justiça do Estado, alegando não haver vida juridicamente tutelada. No voto, Preiss citou bibliografia médica que esclarece que os anencéfalos não sobrevivem mais do que dois ou três dias fora do útero. Também transcreveu trecho do Código Penal Comentado.