Justiça de SC determina entrega de medicamento

A Justiça de Santa Catarina concedeu liminar que garantiu a entrega do medicamento Tamiflu a um adolescente de 15 anos suspeito de ter contraído o vírus A(H1N1). O jovem, de Indaial (a 165 km de Florianópolis), recebeu o remédio na quinta-feira. Em nota, a prefeitura informou que não havia liberado o medicamento porque, "pelos sintomas relatados pela mãe, o jovem não atendia aos critérios do protocolo do Ministério da Saúde". O ministério recomenda que o medicamento seja receitado a pacientes com agravamento dos sintomas da gripe (como falta de ar e desidratação) ou para os do grupo de risco - idosos com mais de 60 anos, bebês menores de 2, gestantes, pessoas com diabete e doenças cardíaca e pulmonar. A distribuição do remédio é feita em pontos determinados pelas secretarias estaduais mediante receita médica e formulário (veja lista dos pontos no Estado de SP em www.estadao.com.br).