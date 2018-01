Justiça de Pernambuco concede guarda de irmãs a casal homossexual

O juiz da 2ª Vara da Infância e Adolescência do Recife, Élio Braz, concedeu a adoção de duas meninas, de 5 e 7 anos, a um casal homossexual masculino após a inscrição no cadastro de adoção. As meninas, que estavam no abrigo depois de ação de destituição da família biológica por abandono e maus-tratos, já ganharam nova certidão, em que aparecem como filhas de dois pais. O Ministério Público concordou com a sentença judicial. Não cabe mais recurso. Segundo o magistrado, a decisão de autorizar a adoção pelo casal, cumprindo os trâmites comuns de inscrição no cadastro, é inédita no País. Sentenças anteriores deram direito de adoção a solteiros homossexuais, mas não a um casal - e não pela inscrição no cadastro. "O precedente aberto pela sentença é a possibilidade concreta de um casal homossexual procurar o cadastro de adoção e aguardar pelo processo normal", disse Braz. Foi o juiz que tomou a iniciativa de indicar as crianças para o casal homossexual, que ele chama de "família afetiva", no mesmo padrão de um casal heterossexual. Ao destacar a existência de novas famílias e novas realidades que precisam ser levadas em conta, Braz disse que não estava "casando nem reconhecendo a união civil dessas pessoas", mas "dizendo que elas constituem uma família afetiva capaz de exercer poder familiar, dar guarda, sustento e educação". O casal homossexual mora em Natal (RN). Lá, tentou a adoção, sem sucesso. Eles vivem juntos há mais de dez anos. Inscreveram-se no cadastro do Recife e não esperaram muito tempo para a adoção porque não a condicionaram ao perfil normalmente exigido - bebês de até 1 ano. Candidataram-se a adotar mais de uma criança de até cinco anos. Duas irmãs, que passaram a morar em um abrigo do Recife quando tinham 3 e 5 anos e não tinham pretendentes, foram apresentadas ao casal, que ficou com elas,em sua casa em Natal, por um período de convivência de um ano - o comum são dois meses - sob acompanhamento de equipes de psicólogos e assistentes sociais de Natal e do Recife. O período mais amplo de convivência foi estabelecido para que o juiz pudesse ter informações mais seguras para tomar sua decisão. As meninas estão estudando e inseridas no ambiente familiar dos novos pais, que têm parentes e familiares na cidade. "Decidi com muita tranqüilidade, baseado nas informações que estão nos autos", disse Braz.