A Justiça do Trabalho reconheceu o direito à licença de 90 dias para um servidor solteiro que adotou um bebê de menos de 1 ano. O funcionário é assistente social no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 15.ª Região, em Campinas (SP). A decisão foi tomada por unanimidade pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho.