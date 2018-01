Jovem de 23 anos morre ao fazer lipo em Fortaleza

Ex-dançarina da emissora cearense TV Diário e ex-integrante do grupo As Tigresas, Cristiane Oliveira da Silveira Müller, de 23 anos, morreu na quarta-feira, após se submeter a uma cirurgia de lipoaspiração, em Fortaleza. Há a suspeita de que a causa da morte tenha sido uma embolia pulmonar, mas o resultado da necropsia só deverá ser divulgado em 20 dias. Segundo o cirurgião plástico que a operou, é provável que um fragmento de gordura tenha entrado na circulação sanguínea de Cristiane, sendo levado ao pulmão, causando a embolia fatal. Cristiane era casada e morava na Suíça. Estava na capital do Ceará em férias e, por isso, havia decidido se submeter à cirurgia plástica. Formada em Letras, a ex-dançarina era professora de português e inglês na Suíça. Ela foi enterrada ontem, no Cemitério Parque da Saudade.