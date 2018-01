Jovem britânica retira 2º coração

Em uma façanha sem precedentes, uma menina britânica teve seu coração doente recuperado mais de dez anos após viver com dois órgãos - um deles transplantado. Neste período, seu coração original recuperou-se e o órgão "emprestado" pôde ser removido. O procedimento, narrado no site da revista de medicina The Lancet (www.thelancet.com), prova que "o coração tem uma capacidade de recuperação que já suspeitávamos, mas sobre a qual não existem muitas evidências", disse Douglas P. Zipes, da Universidade de Indiana e ex-presidente do American College of Cardiology. "Precisamos compreender melhor como isso ocorre, para tirarmos proveito e adotarmos o processo em terapias de rotina." Em julho de 1995, Hannah Clark, então com 2 anos, tinha cardiomiopatia, enfermidade em que o coração dilata e enfraquece, não conseguindo bombear o sangue eficientemente. O problema, que atinge crianças muito pequenas, com frequência é resultado de condições genéticas ou infecção por vírus e afeta entre 1,2 a 1,4 crianças a cada grupo de 100 mil. Normalmente, os prognósticos não são nada bons. O cirurgião Magdi Yacoub,do Imperial College de Londres, acoplou um coração de um bebê de 5 meses ao de Hannah. Os dois funcionaram bem e ela passou a levar uma vida normal. Mas as drogas imunossupressoras administradas para evitar a rejeição do coração transplantado provocaram problemas, como tumores. Com ajuda de drogas muito fortes, o câncer foi eliminado, mas retornou e os médicos precisaram reduzir as doses de remédios contra rejeição, de modo a ajudar o corpo de Hanna a combater a doença. Até que, em 2006, a redução das drogas imunossupressoras interferiu nas funções do coração emprestado. Hannah teve insuficiência renal e dificuldades para respirar. Chegou um momento em que os médicos deram a ela somente 12 horas de vida. Então, os doutores Yacoub e Victor Tsang, do Great Ormond Street Hospital, decidiram remover o coração transplantado e eliminar os medicamentos. Hannah, hoje com 16 anos, recuperou-se do câncer, seu coração funciona normalmente e ela leva uma vida de adolescente normal. A família da menina participou de uma coletiva de imprensa em Londres. "Graças a essa operação, passei a ter uma vida normal, como todos os meus amigos." Hoje ela pratica esportes e trabalha com animais, o que era impossível antes de os medicamentos serem suspensos. A mãe de Hanna agradeceu à família cuja filha doou o coração. "Eles perderam uma filha e nós ganhamos uma."