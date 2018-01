Jornalista parte para cima de manifestante em Brasília

Uma cena inusitada no telejornalismo brasileiro tomou conta das redes sociais. A repórter Francy Rodrigues, da Rede Record do Distrito Federal, partiu para a briga com uma entrevistada.

Jornalista vai para briga com manifestante em Brasília Foto: Reprodução

A jornalista estava na região de São Sebastião, cidade satélite, para a cobertura de um protesto contra reintegração de posse e alguns manifestantes atearam fogo a ônibus coletivos. Uma moradora da região, como se nota pelo vídeo, estava falando e atrapalhando a repórter de gravar a matéria. Depois de uma conversa, aparentemente amigável, a mulher resmungou algo sobre a mãe de Francy Rodrigues, que imediatamente partiu para cima da moradora. A mulher ainda pede ao câmera que filme a repórter enquanto apanha. Assista:



Jornalista vai para briga com manifestante em Brasília









Mais tarde, a jornalista publicou um 'textão' em seu Facebook, assumindo que perdeu o controle. Ela também falou sobre o fato de o vídeo ter viralizado.