Jornalista posta cartas emocionadas ao namorado, morto na tragédia da Chapecoense

Isabella e Giovane moravam juntos há quatro anos Foto: Reprodução/Instagram

A dor e o carinho exposto pela tragédia da Chapecoense continua produzindo relatos e imagens emocionantes. Um exemplo são as cartas da jornalista Isabella Fernandez Ibargoyen ao namorado Giovane Klein, vítima da queda do avião na última terça-feira, 29.

Nos textos, ela relata a comoção e as homenagens aos 71 mortos e compartilha a última conversa e a última foto com o namorado. Gaúchos, eles viviam juntos em Chapecó há quatro anos, onde trabalhavam na RBS TV. "Tenho usado as palavras pra desabafar, te informar e me confortar", disse.

Isabella sempre fala diretamente ao namorado nas postagens. "Só queria que tu recebesse essa foto para saber que também foste lembrado na Arena Condá, em Chapecó. Terra onde fizemos tantos amigos que estão lá agora nos mandando energias positivas. Esse era teu espacinho em cada jogo da chape, lembra?", escreveu.

Veja as postagens com os textos na íntegra: