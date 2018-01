Jornalismo em Parceria

A partir desta edição, o Grupo Estado deixa de ser representado apenas pela Rádio Eldorado no SPFW, para se tornar oficialmente o grupo de mídia da semana de moda. Essa integração maior entre empresa e evento já havia se esboçado na edição passada, e agora se fortalece. Todo o grupo estará concentrado num lounge próprio, novamente localizado no primeiro andar. Em 120 metros quadrados, ficarão instalados o estúdio da Eldorado, as redações do Estado, JT, Agência Estado e Portal, além do hospedar o site Chic, de Glória Kalil. Ao longo de seis dias de evento, Glorinha Kalil reforça ainda a equipe de apresentadores da rádio, que inclui outros experts no assunto, como Chris Mello e Cristiana Arcangeli. Parte da programação da rádio será dedicada diariamente à cobertura, com boletins, reportagens, entrevistas e drops. ?No Estadao.com serão veiculados trechos dos desfiles praticamente depois de eles serem realizados?, adianta o diretor de Marketing Publicitário do Grupo Estado, Armando Ruivo. Estado e JT produzirão dois cadernos especiais, enquanto a Agência trará informações do calendário de moda ao vivo. Na Eldorado, serão sorteados ainda pares de ingressos para os desfiles. Alinhado a alguns dos principais viés desta edição do SPFW, que são a sustentabilidade e biodiversidade, todo o lounge do Grupo Estado será criado a partir de materiais recicláveis, como chão de TetraPak, poltronas de rolos de bobinas, almofadas transparentes confeccionadas com pet, e por aí vai. Além disso, os detalhes e acabamentos em madeira serão de pinho. ?Conseguimos em primeira mão saber o tema que a organização iria explorar, que é a sustentabilidade, e criamos o lounge a partir disso?, diz o diretor. Nesse espaço, os profissionais responsáveis pela cobertura do evento e convidados especiais serão abastecidos com comidinhas do bufê do Sofitel, assinado pelo chef de cozinha Patrick Ferry. Enquanto isso, dois monitores LCD 42 polegadas exibirão desfiles e projetos. A idéia é aderir à ação em prol da conscientização socioambiental, que dará o tom aos desfiles e à própria ambientação do Prédio Bienal. Para Ruivo, as pessoas, no geral, não sabem ao certo o que é sustentabilidade. ?Dá para ter obra com material desse tipo, de alta resistência e design bonito?, afirma ele, que lembrando que a própria empresa, há tempos, está envolvida com projetos e ações nessa linha. Além de bater na tecla da sustentabilidade, outro aspecto importante na parceria entre Grupo Estado e SPFW está na tentativa de desvincular o conceito de moda à imagem de algo de acesso para poucos, relacionada unicamente ao mercado do luxo e do glamour. ?A moda fala de tendência, o que vai acontecer na próxima estação. Não quer dizer que só interessa à classe A e B.?