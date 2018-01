João Donato relembra carreira com bate-papo e homenagem em museu de São Paulo

João Donato Foto: JF DIORIO/ ESTADÃO

O músico e compositor João Donato participa de um bate-papo aberto ao público no Museu da Imagem e do Som (MIS), nesta quarta-feira, 27, em São Paulo. Dentro da programação do projeto 'Notas Contemporâneas', o artista vai participar de uma conversa sobre sua carreira e obra mediado pelo jornalista Cadão Volpato. A entrevista é acompanhada da Banda MIS, que homenageia o artista com releituras de seus sucessos.

João Donato, nascido no Acre, mas radicado no Rio, é um multiartista, indo do ofício de compositor e pianista a tocador de acordeom e arranjador. Sua primeira gravação foi em 1949, aos 15 anos, no disco de estreia de Altamiro Carrilho. Sua obra passeia pela bossa-nova, samba, baião, bolero, jazz, música de concerto e até pelo funk, hip hop e rock. No início deste ano, lançou o disco instrumental 'Donato Elétrico', gravado com estética dos anos 1970 e elogiado pelo crítica.

O projeto do MIS realiza uma gravação de vídeo do depoimento no estúdio do museu, com entrevista realizada pela historiadora Rosana Caramaschi. A entrevista do jornalista Cadão Volpato com a presença de plateia no auditório também será gravada e, depois, disponibilizada para pesquisadores e interessados no acervo do Museu.