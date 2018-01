Jeitinho brasileiro

Dentre os erros cometidos por brasileiros ao tentar uma vaga na Wharton School, tradicional escola de administração da Universidade da Pensilvânia, nos EUA, se destaca a contratação de pessoas para preencher o documento de inscrição. "É muito fácil saber quando o documento não é genuíno e não traduz a verdadeira voz do candidato", afirma Carolina Dorson, que fez parte do comitê de admissões de graduação da Wharton. O conhecido "QI" - quem indicou - também é uma das tentativas de brasileiros para se dar bem. "Li muitas inscrições nas quais os candidatos gastaram metade da apresentação explicando com quem ou para quem seu pai trabalha, quem conhecem no governo brasileiro", conta Uma boa ficha de inscrição é aquela que deixa claro os motivos que os levaram a escolher determinada instituição. "O comitê também valoriza as informações pessoais, como o envolvimento em atividades esportivas ou como se relaciona com a família."