Janete Rubio, 50 anos, advogada

Muitas profissões impõem regras rígidas à vestimenta. Janete seguiu por esse caminho ao usar roupas 100% de acordo com o seu trabalho, camuflando sua personalidade. Mas, segundo Irina, mesmo em ambientes sisudos, é possível adicionar alguns temperos, evitando modelos que lembram uniformes. "Esse é um engano muito comum também entre executivas. Dá perfeitamente para ser charmosa e, ao mesmo tempo, passar seriedade." A principal dica aqui é brincar com os acessórios. Janete pode reservar suas roupas sérias demais para os dias de audiência! Mas não precisa seguir o padrão neutro todos os dias. Com um visual mais contemporâneo, ela ficou charmosa e muito mais jovem. Calça jeans e terninho de algodão Patachou, bata Ateliê das Três, sapato Arezzo