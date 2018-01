Jackson seria dependente de remédio contra pânico

O cantor Michael Jackson chegou a tomar em uma noite mais de dez pílulas de Xanax, um remédio contra o pânico, que seus empregados compravam ou que ele pedia visitando médicos em diferentes Estados, informou ontem a rede CNN. Documento confidencial de 2004 do escritório do xerife do Condado de Santa Bárbara, onde fica o rancho Neverland, local que o artista morava, traz declarações de dois seguranças dizendo que o artista era dependente de Xanax. O testemunho dos guarda-costas foi colhido no julgamento em que ele era acusado de abusos a menores. Os mesmos relatórios apontam que alguns médicos descobriram que Michael injetava Demerol em si mesmo, um potente calmante que o artista teria em seu poder no momento da morte. Em uma busca realizada em Neverland, em 2004, a polícia apreendeu sedativos, analgésicos, calmantes, seringas, esteroides, pílulas e tanques de oxigênio. Para esclarecer as razões da morte do artista, a polícia de Los Angeles enviou pedidos aos médicos que trataram de Jackson para reconstruir seu histórico, inclusive psiquiátrico. Os investigadores creem que a morte do popstar pode ter sido por overdose e não descartam a hipótese de homicídio. "Eu acredito que foi um crime", disse à rede ABC News o pai do astro, Joe Jackson, de 79 anos. Ele afirmou que a segunda autópsia, pedida pela família, vai revelar a verdade.