Já foi dada a largada!

A comilança do Natal já passou, assim como a tão esperada balada do réveillon. Depois da ?farra?, chegou a hora de entrar de vez nos próximos 12 meses de vida real. O ano-novo, hoje, é realidade. Para ajudar você a dar cabo da longa lista de promessas feita na véspera do ano que se inicia, preparamos algumas dicas de livros, cursos e sites que prometem preparar qualquer mortal para encarar novos desafios. As nossas sugestões também servem para aqueles que não fizeram promessa nenhuma a determinar as empreitadas que serão enfrentadas durante 2007. Escolha a sua e vá com fé! MALHAR A academia Ecofit, em Pinheiros (zona oeste de São Paulo) oferece um treinamento que dura só 12 semanas. A repórter Giuliana Reginatto, da Revista JT, resolveu encará-lo, para começar o ano com tudo em cima ? e, depois, te contar os resultados. Quer tentar também? Tel.: (11) 2148-4000 ou 3021-2117. ENCARAR O FOGÃO Para quem resolveu aprender (finalmente) a se virar na cozinha, a Escola de Culinária Béth Soâres Paladar & Requinte, em São Paulo, oferece vários cursos, que vão da culinária básica à sofisticada. Também há aulas direcionadas apenas para crianças e adolescentes. Tel.: (11) 4195-1168; site: www.bspaladarerequinte.com.br. DAR UM TRATO NO ?VISU? Nada de renovar o guarda-roupa sem orientação profissional. A personal stylist Sabina Donadelli mostra o caminho das pedras para quem quer começar o ano de look novo. Ela também forma novos consultores de imagem. Site: www.sabinadonadelli.com.br JUNTAR UMA GRANA Teens de 11 a 18 anos ? ou leigos completos no assunto ? aprendem a lidar com dinheiro no site Mesada.com.br (www.mesada.com.br), criado pelo professor do Ibmec Ricardo Rocha. O especialista ensina como os mais novos (e os desastrados com o ?dindin?) podem fazer a verba mensal render mais. Ele também dá lições de consumo consciente. Já quem precisa de orientação personalizada pode recorrer ao consultor financeiro Cláudio Boriola (www.boriola.com.br), que cuida de cifras domésticas. FAZER MAIS AMIGOS Aumente a sua rede de amizades e influência com o livro ?Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas? (Dale Carnegie, Editora Best Seller), sucesso no mundo inteiro. Publicada em 1937, a obra dá dicas simples de como melhorar sua comunicação com aqueles que te cercam. PARAR DE BRIGAR COM OS FILHOS Cansou das discussões intermináveis com seus pimpolhos adolescentes? O psiquiatra e psicodramatista Içami Tiba tenta a paz no lar com o livro ?Quem Ama, Educa ? Adolescentes? (Editora Integrare), que já vendeu 120 mil cópias em todo o País. MUDAR DE EMPREGO No livro ?O que devo fazer da minha vida?? (Editora Nova Fronteira), o escritor americano Po Bronson mostra histórias de quem teve coragem de virar a mesa e se deu bem. Outra obra que incentiva aqueles que buscam o sucesso ? e uma biografia profissional menos ordinária ? é ?Vivendo, Aprendendo & Ensinando? (Editora Negócio), de Francisco Britto e Luiz Wever. O livro conta as trajetórias exemplares de 25 grandes executivos. MELHORAR O SEXO Cansou do ?trivial?? Descubra novos caminhos para o prazer no livro ?Sem drama na Kama? (Editora Prestígio), do médico psicoterapeuta Moacir Costa.